Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека, який очолює Ліон, висловився про політику президента США Дональда Трампа у контексті того, що Сполучені Штати є одними з господарів майбутнього ЧС-2026.

В інтерв’ю L’Équipe португальський фахівець зізнався, що на тлі нинішньої міжнародної ситуації йому складно сприймати факт, що ЧС-2026 приймуть США.

Фонсека про Трампа та Інфантіно

На думку Фонсеки, американський президент Трамп більше думає про економічні інтереси, ніж про людей.

– Правда в тому, що ми, любителі футболу, хотіли б, щоб чемпіонат світу відбувся деінде, а не в США, принаймні не зараз. Позиція американського президента полягала в тому, щоб забути, ігнорувати найбідніших, найслабших і бути на боці своїх економічних інтересів. Американський президент не думав про людей. Він думав про гроші. Я не знаю, чи футбол є найкращим засобом протесту проти цього, але є речі, які для мене є неприйнятними, – зазначив він.

Португалець також порівняв політику Трампа із діями президента ФІФА Джанні Інфантіно, який через фінансові інтереси прагне повернути Росію до міжнародних змагань.

– Це як президент ФІФА Інфантіно, який вважає, що Росія має знову брати участь у європейських змаганнях. Ми будемо грати проти Росії в Москві, тоді як українці не можуть грати у себе? Країна, яка зазнала вторгнення, не може брати участь у європейських змаганнях у себе вдома, а Росія може? Для мене це неприйнятно, – зазначив Фонсека.

Він додав, що футбол не може вирішити всі проблеми, але може допомогти зробити світ більш справедливим.

– Однак Інфантіно робить те ж, що й Трамп. Він дивиться на економічні інтереси і забуває про людей, – підсумував тренер.

Також Фонсека зізнався, які емоції відчував, коли Інфантіно вручив Трампу премію миру від ФІФА.

– Знаєте, що я відчув, коли це побачив? Сором. Це так сумно, футбол не заслуговує на таке, – сказав Фонсека.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Інфантіно на церемонії жеребкування на ЧС-2026 вручив Трампу новостворену премію миру від ФІФА.

ЗМІ писали, що премію спеціально створили для Трампа як втішний приз після того, як він не отримав Нобелівську премію миру.

Трамп ФІФА

