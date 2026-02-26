Футболист сборной Аргентины и американского клуба Интер МайамиЛионель Месси поделился историей, как сделал предложение своей жене Антонелле Рокуццо.

По словам спортсмена, это было романтично, передает Infobae.

Месси о предложении жене

– Мы были вместе много лет, у нас уже были Тьяго и Матео. Однажды мы поехали поужинать в Барселону, заночевали в отеле, и именно там я ей сделал предложение, но это было более или менее очевидно, что так и должно быть. Это было романтично, но также я сказал: Определи дату, потому что это все равно должно было произойти, – сказал Месси.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо поженились летом 2017 года в аргентинском городе Росарио, что в 300 км от Буэнос-Айреса. Аргентинская пресса тогда называла их церемонию свадьбой века.

На праздновании присутствовали 260 гостей, среди которых его тогдашние партнеры по Барселоне, в частности Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике со своей тогдашней избранницей Шакирой.

Лионель и Антонелла воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Антонелла на год моложе Лионеля. Она имеет диплом диетолога и работала фитнес-инструктором.

Супруги также сделали парные татуировки – на безымянных пальцах выбили дату свадьбы (XXX-VI-XVII).

