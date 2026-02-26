Футболіст збірної Аргентини та американського клубу Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився історією, як освідчився своїй дружині Антонеллі Рокуццо.

За словами спортсмена, це було романтично, передає Infobae.

Мессі про пропозицію дружині

– Ми були разом багато років, у нас вже були Тьяго і Матео. Одного разу ми поїхали повечеряти в Барселону, заночували в готелі, і саме там я їй зробив пропозицію, але це було більш-менш очевидно, що так і має бути. Це було романтично, але також я сказав: Визнач дату, бо це все одно мало статися, – сказав Мессі.

Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо одружилися влітку 2017 року в аргентинському місті Росаріо, що за 300 км від Буенос-Айреса. Аргентинська преса тоді називала їхню церемонію весіллям століття.

На святкуванні були присутні 260 гостей, серед яких його тодішні партнери по Барселоні, зокрема Неймар, Луїс Суарес, Жерар Піке зі своєю тодішньою обраницею Шакірою.

Ліонель і Антонелла виховують трьох синів: Тьяго, Матео та Чіро.

Антонелла на рік молодша від Ліонеля. Вона має диплом дієтолога та працювала фітнес-інструктором.

Подружжя також зробило парні татуювання – на безіменних пальцях вибили дату весілля (XXX-VI-XVII).

