Українська асоціація футболу представила нову виїзну форму збірної України. В основі дизайну гостьового комплекту роботи Миколи Битинського – українського художника, геральдиста та автора військової символіки УНР.

Виробником комплекту виїзної форми, створеного для сезону-2026, є німецький бренд adidas.

– Новий дизайн апелює до спадкоємності української геральдики – від тризуба Володимира Великого до гербів Василя Кричевського, Миколи Битинського та сучасного державного герба України, – йдеться на сайті УАФ.

Футболка виконана в яскравому синьому кольорі з геометричним візерунком у верхній частині грудей та на плечах, натхненним традиційними українськими мотивами.

Форма була представлена у колаборації УАФ та Олександра Хоменка – засновника мистецького об’єднання МУР, які відомі мюзиклом Ти (Романтика) і виставою Rebelia.

– Нація – це коли за тебе говорить твоя історія, – каже Хоменко у відео.

Також у презентації форми взяли участь футболісти національної команди, співак Monatik та тенісистка Еліна Світоліна.

– Змагаючись за право взяти участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року, ми представляємо сучасну збірну сучасної України. Добре, що новий виїзний комплект поєднує цей образ із символами, які для нашої країни мають особливу вагу, і нагадують, хто ми є, – заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

У пресрелізі зазначається, що виїзна футболка збірної України поєднує лаконічне кольорове рішення та дизайн, створений для гри в умовах високих навантажень. Форму виготовлено з використанням технології CLIMACOOL+.

У листопаді було представлено домашній комплект форми, створений через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки (УНР), який у 1918 році розробив художник й архітектор Василь Кричевський.

Пов'язані теми:

