Коли за тебе говорить твоя історія: збірна України представила виїзну форму
Українська асоціація футболу представила нову виїзну форму збірної України. В основі дизайну гостьового комплекту роботи Миколи Битинського – українського художника, геральдиста та автора військової символіки УНР.
Виробником комплекту виїзної форми, створеного для сезону-2026, є німецький бренд adidas.
– Новий дизайн апелює до спадкоємності української геральдики – від тризуба Володимира Великого до гербів Василя Кричевського, Миколи Битинського та сучасного державного герба України, – йдеться на сайті УАФ.
Футболка виконана в яскравому синьому кольорі з геометричним візерунком у верхній частині грудей та на плечах, натхненним традиційними українськими мотивами.
Форма була представлена у колаборації УАФ та Олександра Хоменка – засновника мистецького об’єднання МУР, які відомі мюзиклом Ти (Романтика) і виставою Rebelia.
– Нація – це коли за тебе говорить твоя історія, – каже Хоменко у відео.
Також у презентації форми взяли участь футболісти національної команди, співак Monatik та тенісистка Еліна Світоліна.
– Змагаючись за право взяти участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року, ми представляємо сучасну збірну сучасної України. Добре, що новий виїзний комплект поєднує цей образ із символами, які для нашої країни мають особливу вагу, і нагадують, хто ми є, – заявив президент УАФ Андрій Шевченко.
У пресрелізі зазначається, що виїзна футболка збірної України поєднує лаконічне кольорове рішення та дизайн, створений для гри в умовах високих навантажень. Форму виготовлено з використанням технології CLIMACOOL+.
У листопаді було представлено домашній комплект форми, створений через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки (УНР), який у 1918 році розробив художник й архітектор Василь Кричевський.