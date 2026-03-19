Донецкий Шахтер уступил польскому Леху в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Однако по сумме двух матчей именно горняки вышли в четвертьфинал.

Матч Шахтер – Лех состоялся на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове и завершился поражением горняков со счетом 1:2 (4:3 по сумме двух матчей).

Шахтер – Лех: как прошел матч

Счет в матче открыл Лех на 13-й минуте, после того как головой забил шведский нападающий Микаэль Исхак. Горняки же в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Уже в добавленное время польская команда заработала пенальти из-за игры рукой в своей штрафной Кауна Элиаса. Одиннадцатиметровый удар реализовал Исхак.

В начале второго тайма Лех был близок к тому, чтобы довести счет до разгромного, но Дмитрий Ризнык спас свои ворота.

Зато на 67-й минуте, когда горняки все еще не нанесли ни одного удара в створ ворот, удалось сократить отставание в счете. Мяч в собственные ворота затолкнул Жоау Моутинью.

Этот гол стал спасительным для горняков и позволил избежать дополнительного времени.

После финального свистка возле фанатского сектора Леха вспыхнула драка между футболистами Шахтера и Леха. В ней принимали участие также и члены тренерских штабов. Кто спровоцировал конфликт – пока неизвестно.

Однако арбитр уже после финального свистка наказал Алаа Грама второй желтой карточкой, которая стала красной. Тунисец пропустит первый матч 1/4 финала. Также желтую карточку получил Исхак.

Голы: Исхак, 13, 45+7 – Моутинью, 67 (ав. г)

В 1/4 финала донецкий Шахтер встретится с голландским АЗ, который обыграл чешскую Спарту с общим счетом 6:1.

