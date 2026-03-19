Донецький Шахтар поступився польському Леху у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. Проте за сумою двох матчів саме гірники вийшли до чвертьфіналу.

Матч Шахтар – Лех відбувся на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові та завершився поразкою гірників із рахунком 1:2 (4:3 за сумою двох матчів).

Шахтар – Лех: як минув матч

Рахунок у матчі відкрив Лех на 13-й хвилині, після того як головою забив шведський форвард Мікаель Ісхак. Гірники ж у першому таймі не завдали жодного удару у ствір воріт.

Зараз дивляться

Вже у компенсований час польська команда заробила пенальті через гру рукою у своєму штрафному Кауна Еліаса. Одинадцятиметровий удар реалізував Ісхак.

На початку другого тайму Лех був близький до того, щоб довести рахунок до розгромного, але Дмитро Різник врятував свої ворота.

Натомість на 67-й хвилині, коли гірники все ще були без жодного удару у ствір воріт, вдалося скоротити відставання у рахунку. М’яч у власні ворота заштовхав Жоау Моутінью.

Цей гол став рятівним для гірників та дозволив уникнути додаткового часу.

Після фінального свистка біля фанатського сектору Леха спалахнула бійка між футболістами Шахтаря та Леха. У ній брали участь також й члени тренерських штабів. Хто спровокував конфлікт – поки невідомо.

Проте арбітр вже після фінального свистка нагородив Алаа Грама другою жовтою, яка стала червоною. Тунісець пропустить перший матч 1/4 фіналу. Також жовту отримав Ісхак.

Голи: Ісхак, 13, 45+7 – Моутінью, 67 (ав. г)

В 1/4 фіналу донецький Шахтар зустрінеться з нідерландським АЗ, який здолав чеську Спарту Прагу із загальним рахунком 6:1.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.