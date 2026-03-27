Спасибо всем, кто досмотрел это позорище: Миколенко о поражении от Швеции
- Виталий Миколенко назвал матч Украины против Швеции "позорищем" и поблагодарил болельщиков.
- Защитник признал, что команде стыдно за беззубую игру в решающем матче плей-офф ЧМ-2026.
Футболист сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026 от Швеции.
Об этом он рассказал в эфире платформы Megogo после матча.
Миколенко о матче Украина – Швеция
После поражения Миколенко извинился перед болельщиками, назвав игру сборной Украины “позорищем”.
– Мои эмоции, наверное, такие же, как у всей Украины, кто смотрел футбол. Пришел на флеш, чтобы поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но не в чем извиняться после боя. Просто хотел сказать спасибо, что досмотрели, болели. Не знаю, что еще сказать, – отметил футболист.
Относительно причин поражения защитник национальной сборной сказал, что нечего разбирать.
– Не знаю, нечего разбирать, ничего не буду говорить, что теорию разберем, уже поздно что-то разбирать. Просто стыдно за то, как мы беззубо вышли, сыграли. Если привести пример матча с Исландией, как мы боролись за этот плей-офф, чтобы сюда выйти. Мы боролись, вся Украина болела за нас. На поле была цельная команда, – сказал он.
Также Миколенко отметил, что всего этого не было на поле в матче против Швеции.
Футболист сказал, что не может объяснить, почему так произошло. Виталий добавил: Может, не наш день. Но я такой, какой есть. Будем сильнее.
Напомним, сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3, не сумев выйти в финал плей-офф отборочного турнира к ЧМ-2026.