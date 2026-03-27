Футболист сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026 от Швеции.

Об этом он рассказал в эфире платформы Megogo после матча.

Миколенко о матче Украина – Швеция

После поражения Миколенко извинился перед болельщиками, назвав игру сборной Украины “позорищем”.

Сейчас смотрят

– Мои эмоции, наверное, такие же, как у всей Украины, кто смотрел футбол. Пришел на флеш, чтобы поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но не в чем извиняться после боя. Просто хотел сказать спасибо, что досмотрели, болели. Не знаю, что еще сказать, – отметил футболист.

Относительно причин поражения защитник национальной сборной сказал, что нечего разбирать.

– Не знаю, нечего разбирать, ничего не буду говорить, что теорию разберем, уже поздно что-то разбирать. Просто стыдно за то, как мы беззубо вышли, сыграли. Если привести пример матча с Исландией, как мы боролись за этот плей-офф, чтобы сюда выйти. Мы боролись, вся Украина болела за нас. На поле была цельная команда, – сказал он.

Также Миколенко отметил, что всего этого не было на поле в матче против Швеции.

Футболист сказал, что не может объяснить, почему так произошло. Виталий добавил: Может, не наш день. Но я такой, какой есть. Будем сильнее.

Напомним, сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3, не сумев выйти в финал плей-офф отборочного турнира к ЧМ-2026.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.