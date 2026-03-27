Головний тренер збірної України Сергій Ребров після поразки у плейоф відбору від команди Швеції відповів на запитання щодо свого майбутнього у національній команді.

Контракт фахівця з УАФ спливає 30 липня 2026 року.

Ребров відповів щодо відставки

На пресконференції після матчу Ребров не сказав прямо, чи планує подавати у відставку після проваленого відбору на ЧС-2026. Фахівець натякнув, що має допрацювати до завершення контракту з УАФ.

– Мій контракт закінчується скоро. Я не отримував пропозицію з УАФ, якщо отримаю – я її подивлюся. Зараз у мене закінчується контракт, тож через два місяці дізнаєтеся, — сказав Ребров.

Згодом Реброва ще раз запитали щодо відставки, на що він емоційно відреагував. Журналіст Tribuna.com Сергій Барановський сказав, що всім українським вболівальникам цікава його подальша доля у збірній.

– Я не знаю, всім уболівальникам, чи вам, чи Трибуні треба почути, але я вам сказав: у мене контракт закінчується. Подивимося. Поки не було пропозицій. Що мені вам сказати? У мене ще є одна гра, — сказав Ребров.

Матч на Сьютат де Валенсія в іспанській Валенсії завершився поразкою української збірної з рахунком 1:3. Таким чином синьо-жовті втратили шанси на вихід на чемпіонат світу.

