Футболист Шахтера Изаки Силва потерял сознание в начале матча против АЗ в четвертьфинале Лиги конференций.

О его состоянии на пресс-конференции рассказал главный тренер горняков Арда Туран.

На четвертой минуте матча Изаки упал на газон после столкновения с игроком АЗ Месом Де Витом. Бразилец получил удар локтем в голову от соперника.

После момента Де Вит поднялся, а Изаки остался на газоне. Когда к Изаки прибыли медики, игроки обеих команд окружили их кругом. Футболиста привели в сознание, и он даже вернулся на поле.

Однако на 24-й минуте Арда Туран заменил его на Артема Бондаренко.

После игры Туран рассказал, что бразилец не хотел покидать поле после инцидента.

– Изаки сейчас в больнице, но он в хорошем состоянии. Это очень интересный парень: ему 19 лет, но у него характер 30-летнего футболиста. Он хочет играть. Врач сказал, что это было рискованно. Игрок не хотел покидать поле. У нас были эмоциональные моменты, но здоровье футболистов для меня самое важное, — отметил тренер.

Туран выразил надежду, что Изаки Силва вернется как можно скорее, потому что в его распоряжении нет Марлона Гомеса и Крыськива из-за травм.

– Бондаренко сыграл почти 90 минут, а нам еще ехать 20–25 часов, чтобы сыграть матч с ЛНЗ. Это не оправдание, но мне нужны здоровые игроки, и мы находимся в очень сложной ситуации. Ночью мы будем работать над анализом в дороге. Решим, будем ли тренироваться завтра утром. Посмотрим, насколько устали наши футболисты, – добавил Туран.

Сам матч завершился победой горняков со счетом 3:0. Голами отличились забивший дубль Педриньо и Алиссон.

Ответный матч в паре АЗ – Шахтер состоится в четверг, 16 апреля, в 19:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в полуфинал, где его будет ждать триумфатор матча между Кристал Пелас и Фиорентиной.

