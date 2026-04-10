Футболіст Шахтаря Ізакі Сілва знепритомнів на початку матчу проти АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Про його стан на пресконференції розповів головний тренер гірників Арда Туран.

На четвертій хвилині матчу Ізакі впав на газон після зіткнення з гравцем АЗ Месом Де Вітом. Бразилець отримав удар ліктем в голову від суперника.

Зараз дивляться

Після моменту Де Віт піднявся, а Ізакі лишився на газоні. Коли до Ізакі прибули медики, гравці обох команд оточили їх колом. Футболіста привели до тями і він навіть повернувся на поле.

Проте на 24-й хвилині Арда Туран замінив його на Артема Бондаренка.

Після гри Туран розповів, що бразилець не хотів залишати поле після інциденту.

– Ізакі зараз у лікарні, але він у хорошому стані. Це дуже цікавий хлопець: йому 19 років, але він має характер 30-річного футболіста. Він хоче грати. Лікар сказав, що це було ризиковано. Гравець не хотів залишати поле. У нас були емоційні моменти, але здоров’я футболістів для мене є найважливішим, — зазначив тренер.

Туран висловив сподівання, що Ізакі Сілва повернеться якомога швидше, тому що у його розпорядженні немає Марлона Гомеса та Криськіва через травми.

– Бондаренко зіграв майже 90 хвилин, а нам ще їхати 20–25 годин, щоб зіграти матч із ЛНЗ. Це не виправдання, але мені потрібні здорові гравці, і ми перебуваємо в дуже складній ситуації. Вночі ми працюватимемо над аналізом в дорозі. Вирішимо, чи будемо тренуватися завтра вранці. Побачимо, наскільки втомлені наші футболісти, – додав Туран.

Сам матч завершився перемогою гірників з рахунком 3:0. Голами відзначилися Педріньо та Аліссон, який забив дубль.

Матч-відповідь у парі АЗ – Шахтар відбудеться в четвер, 16 квітня, о 19:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде до півфіналу, де на нього чекатиме тріумфатор матчу між Крістал Пелас та Фіорентиною.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.