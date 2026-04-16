Донецький Шахтар зіграв внічию з нідерландським АЗ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 та пробився до півфіналу турніру.

Матч АЗ – Шахтар відбувся на стадіоні АФАС у місті Алкмар та завершився з рахунком 2:2. За сумою двох матчів 5:3 на користь гірників.

АЗ – Шахтар: як минув матч

У першому таймі команди голами не відзначилися. Шахтар більше володів м’ячем та завдав на п’ять ударів більше за суперника, але реалізувати моменти в голи не вдалося.

Зараз дивляться

Відкрити рахунок гірникам вдалося у другому таймі на 58-й хвилині, коли Кауан Еліас віддав пас у штрафну суперника, а Аліссон у боротьбі з гравцем АЗ відправив м’яча у сітку воріт.

На 73-й хвилині арбітр призначив штрафний удар у бік воріт гірників. Його виконав 22-річний форвард АЗ Ісак Єнсен, якому вдалося зрівняти рахунок. Ще через сім хвилин чеський хавбек господарів Матей Шін вивів свою команду вперед.

Проте вже на 83-й хвилині гірники відновили паритет у матчі завдяки голу Луки Мейрелліша.

АЗ – Шахтар – 2:2 (2:5)

Голи: Дженсен, 73, Шін, 80 – Аліссон, 58, Мейрелліш, 83

За вихід до фіналу Ліги конференцій Шахтар зіграє з переможцем двоматчевого протистояння між англійським Крістал Пелас та італійською Фіорентиною.

Нагадаємо, минулого тижня фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Арди Турана з рахунком 3:0.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.