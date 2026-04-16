Шахтар зіграв внічию з АЗ та вийшов до півфіналу Ліги конференцій
Донецький Шахтар зіграв внічию з нідерландським АЗ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 та пробився до півфіналу турніру.
Матч АЗ – Шахтар відбувся на стадіоні АФАС у місті Алкмар та завершився з рахунком 2:2. За сумою двох матчів 5:3 на користь гірників.
АЗ – Шахтар: як минув матч
У першому таймі команди голами не відзначилися. Шахтар більше володів м’ячем та завдав на п’ять ударів більше за суперника, але реалізувати моменти в голи не вдалося.
Відкрити рахунок гірникам вдалося у другому таймі на 58-й хвилині, коли Кауан Еліас віддав пас у штрафну суперника, а Аліссон у боротьбі з гравцем АЗ відправив м’яча у сітку воріт.
На 73-й хвилині арбітр призначив штрафний удар у бік воріт гірників. Його виконав 22-річний форвард АЗ Ісак Єнсен, якому вдалося зрівняти рахунок. Ще через сім хвилин чеський хавбек господарів Матей Шін вивів свою команду вперед.
Проте вже на 83-й хвилині гірники відновили паритет у матчі завдяки голу Луки Мейрелліша.
АЗ – Шахтар – 2:2 (2:5)
- Голи: Дженсен, 73, Шін, 80 – Аліссон, 58, Мейрелліш, 83
За вихід до фіналу Ліги конференцій Шахтар зіграє з переможцем двоматчевого протистояння між англійським Крістал Пелас та італійською Фіорентиною.
Нагадаємо, минулого тижня фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Арди Турана з рахунком 3:0.