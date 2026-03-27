Сборная Украины по футболу уступила Швеции и завершила выступления в отборе на ЧМ-2026. После матча нападающий национальной команды Роман Яремчук поделился своими эмоциями.

Его слова цитирует издание Tribuna.com.

Яремчук о поражении от Швеции

После поражения от Швеции Яремчук прокомментировал свое будущее в сборной. По словам 30-летнего футболиста, это был его последний шанс в карьере пройти отбор на ЧМ.

– Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Что могу сказать? Стыдно. Сейчас можно многое наговорить после матча. Не хочется ничего лишнего говорить, переходить на какие-то личности или что-то еще. Просто стыдно. Позор, – сказал футболист.

Яремчук отметил, что слышал, как о сине-желтых говорят как о самой молодой команде в Европе, и предположил, что ее, наверное, готовят на будущее. Он также добавил, что это хорошие ребята, у которых большое будущее.

– Я надеюсь, они получат свой шанс поехать на чемпионат мира. К сожалению, для меня это был последний шанс. Очень надеюсь на них и, конечно, буду помогать чем смогу. Я уверен, им тоже больно. Действительно тяжело, честно, – добавил Роман.

Для Яремчука это был 66-й матч за национальную команду. Всего на его счету 17 голов.

Напомним, сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3, не сумев выйти в финал плей-офф отбора к ЧМ-2026. Единственный гол за украинцев забил дебютант сборной, 20-летний Матвей Пономаренко.

