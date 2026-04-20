Форварду збірної України Роману Яремчуку, ймовірно, доведеться залишити французький Ліон, до якого він приєднався на правах оренди з грецького Олімпіакоса.

Про це пише видання Sport.fr.

Яремчук залишить Ліон

Зазначається, що у клубі цінують досвід та гру 30-річного форварда та розглядають можливість продовження співпраці.

Проте проблемою є опція викупу на рівні €5 млн, що для клубу є зависокою.

Ліону необхідно заробити близько €140 млн від продажу гравців під час літнього трансферного вікна, щоб збалансувати свій бюджет.

Клуб досі перебуває у скрутному фінансовому становищі та повинен діяти максимально обережно. Варіант з Яремчуком залишається відкритим на папері, але Ліону, ймовірно, просто забракне коштів, аби викупити контракт гравця.

Нагадаємо, на початку лютого Роман Яремчук перебрався у Ліон на правах оренди. Угода коштувала французькому гранду оренда €1,5 млн, а сама оренда розрахована до кінця сезону-2025/26.

