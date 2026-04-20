Форвард збірної України буде змушений залишити Ліон: деталі
- Ліон розглядає варіант залишити Яремчука, але сума викупу €5 млн є проблемною через фінансові обмеження клубу.
- Французький клуб має заробити близько €140 млн на трансферах, щоб стабілізувати бюджет.
Форварду збірної України Роману Яремчуку, ймовірно, доведеться залишити французький Ліон, до якого він приєднався на правах оренди з грецького Олімпіакоса.
Про це пише видання Sport.fr.
Яремчук залишить Ліон
Зазначається, що у клубі цінують досвід та гру 30-річного форварда та розглядають можливість продовження співпраці.
Проте проблемою є опція викупу на рівні €5 млн, що для клубу є зависокою.
Ліону необхідно заробити близько €140 млн від продажу гравців під час літнього трансферного вікна, щоб збалансувати свій бюджет.
Клуб досі перебуває у скрутному фінансовому становищі та повинен діяти максимально обережно. Варіант з Яремчуком залишається відкритим на папері, але Ліону, ймовірно, просто забракне коштів, аби викупити контракт гравця.
Нагадаємо, на початку лютого Роман Яремчук перебрався у Ліон на правах оренди. Угода коштувала французькому гранду оренда €1,5 млн, а сама оренда розрахована до кінця сезону-2025/26.