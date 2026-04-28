Матч Шахтар – Крістал Пелас в 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 30 квітня на стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща).

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Крістал Пелас, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із орлами у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Шахтар – Крістал Пелас: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Крістал Пелас у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Шахтар – Крістал Пелас прокоментують Вадим Шевякін та Віталій Кравченко.

Щодо бригади арбітрів, які працюватимуть на матчі, УЄФА оголосить пізніше.

Нагадаємо, Шахтар за підсумком двох матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій здолав нідерландський АЗ. Перша гра завершилася розгромною перемогою підопічних Арди Турана з рахунком 3:0, а в другій команди зіграли внічию – 2:2.

Суперником Крістал Пелас у попередньому раунді була італійська Фіорентина. У першій грі орли обіграли фіалок 3:0, а в другій поступилися з рахунком 1:2.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.