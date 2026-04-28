Шахтар – Крістал Пелас: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги конференцій
Матч Шахтар – Крістал Пелас в 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 30 квітня на стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща).
Початок матчу – 22:00 за київським часом.
Матч Шахтар – Крістал Пелас, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із орлами у Лізі конференцій.
Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Крістал Пелас у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.
Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.
Матч Шахтар – Крістал Пелас прокоментують Вадим Шевякін та Віталій Кравченко.
Щодо бригади арбітрів, які працюватимуть на матчі, УЄФА оголосить пізніше.
Нагадаємо, Шахтар за підсумком двох матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій здолав нідерландський АЗ. Перша гра завершилася розгромною перемогою підопічних Арди Турана з рахунком 3:0, а в другій команди зіграли внічию – 2:2.
Суперником Крістал Пелас у попередньому раунді була італійська Фіорентина. У першій грі орли обіграли фіалок 3:0, а в другій поступилися з рахунком 1:2.