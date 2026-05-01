Фанаты Кристал Пэлас вывесили баннер Слава Украине на матче с Шахтером
Во время первого полуфинального матча 1/2 финала Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас болельщики английского клуба вывесили баннер с надписью Слава Украине.
Матч Шахтер – Кристал Пэлас состоялся в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и завершился поражением горняков со счетом 1:3.
Баннер на матче Шахтер – Кристал Пэлас
В гостевом секторе болельщики Кристал Пэлас вывесили специальный баннер с эмблемой команды и надписью латиницей Слава Украине.
Подобный жест от фанатов орлов уже не впервые – ведь на матче против киевского Динамо на основном этапе Лиги конференций болельщики Кристал Пэлас также вывешивали флаг в поддержку Украины.
Матч Шахтер – Кристал Пэлас завершился победой англичан со счетом 1:3. В составе горняков голом отличился Олег Очеретько. За соперников забивали Исмаил Сарр, Даичи Камада и Йорген Странд Ларсен.
Ответный матч команд состоится в Лондоне в четверг, 7 мая.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал турнира, где встретится с победителем пары Райо Вальекано – Страсбург.
Финал Лиги конференций состоится 27 мая на стадионе Ред Булл Арена в немецком Лейпциге.