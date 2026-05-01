Під час першого півфінального матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та Крістал Пелас вболівальники англійського клубу вивісили банер із написом Слава Україні.

Матч Шахтар – Крістал Пелас відбувся у Кракові на Міському стадіоні імені Генріка Реймана та завершився поразкою гірників із рахунком 1:3.

На гостьовому секторі вболівальники Крістал Пелас вивісили спеціальний банер з емблемою команди та написом латиницею Слава Україні.

Подібний жест від фанатів орлів вже не вперше – адже на матчі проти київського Динамо на основному етапі Ліги конференцій вболівальники Крістал Пелас також вивішували прапор із підтримкою України.

Матч Шахтар – Крістал Пелас завершився перемогою англійців із рахунком 1:3. У складі гірників голом відзначився Олег Очеретько. За суперників забивали Ісмаїл Сарр, Даїчі Камада та Йорген Странд Ларсен.

Матч-відповідь команд відбудеться в Лондоні у четвер, 7 травня.

Переможець двоматчевого протистояння вийде у фінал турніру, де зустрінеться з кращим у парі між Райо Вальєкано та Страсбуром.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

