Фанати Крістал Пелас вивісили банер Слава Україні на матчі з Шахтарем
Під час першого півфінального матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та Крістал Пелас вболівальники англійського клубу вивісили банер із написом Слава Україні.
Матч Шахтар – Крістал Пелас відбувся у Кракові на Міському стадіоні імені Генріка Реймана та завершився поразкою гірників із рахунком 1:3.
На гостьовому секторі вболівальники Крістал Пелас вивісили спеціальний банер з емблемою команди та написом латиницею Слава Україні.
Подібний жест від фанатів орлів вже не вперше – адже на матчі проти київського Динамо на основному етапі Ліги конференцій вболівальники Крістал Пелас також вивішували прапор із підтримкою України.
Матч Шахтар – Крістал Пелас завершився перемогою англійців із рахунком 1:3. У складі гірників голом відзначився Олег Очеретько. За суперників забивали Ісмаїл Сарр, Даїчі Камада та Йорген Странд Ларсен.
Матч-відповідь команд відбудеться в Лондоні у четвер, 7 травня.
Переможець двоматчевого протистояння вийде у фінал турніру, де зустрінеться з кращим у парі між Райо Вальєкано та Страсбуром.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.