Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран высказался после поражения горняков от Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

Игра в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана завершилась победой орлов со счетом 3:1.

Туран о матче Шахтер – Кристал Пэлас

– Что касается матча, хочу сказать, что мы много работали над длинными передачами и защитой структуры 4+1 против них. К сожалению, обе наши шестерки пошли на один и тот же навес, и мы пропустили из-за нарушения самого простого принципа футбола – недостаточной компактности. В то же время я довольно доволен уровнем нашей игры, – сказал Туран.

По его словам, «горняки» имели свои решения, но приходилось быстрее переводить мяч, не разыгрывая из-за лишних передач.

– Мы делали это медленно, а Кристал Пэлас привык играть против таких команд – даже против коллективов значительно более высокого уровня, как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед или Арсенал. Они знают, как действовать в таких ситуациях. Итак, первое решение – менять фланг и темп, но мы делали это медленно, – добавил он.

Также Туран заявил, что доволен прогрессом и тем, на какой уровень удалось вывести игру команды, но добавил, что недоволен деталями.

– Будем над этим работать и бороться. Это хороший урок для нас на будущее. На сегодняшний день – поздравляю Кристал Пэлес. Но у нас в руках есть шанс войти в историю. Мы не сдадимся, это не в моем характере и не в характере Шахтера. Мы не сдадимся и, как я говорил вчера, будем играть в свой футбол и посмотрим, что произойдет на следующей неделе, – сказал специалист.

Ответный матч полуфинала Лиги конференций Кристал Пэлас – Шахтер состоится в четверг, 7 мая, в Лондоне. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Источник : ФК Шахтар

