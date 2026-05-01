Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився після поразки гірників від Крістал Пелас у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Гра у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана завершилася перемогою орлів з рахунком 3:1.

Туран про матч Шахтар – Крістал Пелас

– Щодо матчу хочу сказати, що ми багато працювали над довгими передачами та захистом структури 4+1 проти них. На жаль, обидві наші шістки пішли на один і той самий верховий м’яч, і ми пропустили через порушення найпростішого принципу футболу – недостатню компактність. Водночас я доволі задоволений рівнем нашої гри, – сказав Туран.

За його словами, гірники мали свої рішення, але доводилося швидше переводити м’яч, не розігруючи через зайві передачі.

– Ми робили це повільно, а Крістал Пелес звик грати проти таких команд – навіть проти колективів значно вищого рівня, як Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед чи Арсенал. Вони знають, як діяти в таких ситуаціях. Отже, перше рішення – змінювати фланг і темп, але ми робили це повільно, – додав він.

Також Туран заявив, що задоволений прогресом і тим, на який рівень вдалося вивести гру команди, але додав, що незадоволений деталями.

– Будемо над цим працювати й боротися. Це хороший урок для нас на майбутнє. На сьогодні – вітаю Крістал Пелес. Але в нас у руках є шанс увійти в історію. Ми не здамося, це не в моєму характері і не в характері Шахтаря. Ми не здамося і, як я казав учора, гратимемо у свій футбол і побачимо, що станеться наступного тижня, – сказав фахівець.

Матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій Крістал Пелас – Шахтар відбудеться четвер, 7 травня, у Лондоні. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Джерело : ФК Шахтар

