Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против английского Кристал Пэлас.

Во время пресс-конференции он отметил, что горняков ждет непростая игра, ведь они оказались в сложной ситуации после поражения в первом матче со счетом 1:3.

Арда Туран перед матчем против Кристал Пэлас

– Нас ждет непростая игра. Будет очень сложно пройти в финал с той позиции, на которой мы оказались после первого матча. Впрочем, если есть вера и надежда, мы должны идти за ними. У нас очень сильный соперник, который играет по своей системе, имеет прекрасного тренера. Я ранее говорил, что доволен уровнем игры, который мы продемонстрировали в первом поединке, а сейчас будем работать только над мелкими деталями, – сказал Туран.

Туран отметил, что команда получила важный урок в том матче. По его словам, у Шахтера есть мечта добраться до финала Лиги конференций УЕФА, и она не отказывается от нее. Он добавил, что даже в случае неудачи все равно будет гордиться игроками, ведь они вернули украинских болельщиков на европейские матчи.

Наставник Шахтера отметил, что после прихода в ряды горняков хотел построить не отдельные группы, а единую команду, где все сражаются друг за друга.

По его словам, именно характер и самоотдача помогают достигать результата даже в сложных условиях.

– Когда мы просыпаемся в семь утра и начинаем тренировку, все это приводит к тому, что мы сражаемся в каждом матче. Вы не всегда можете играть красиво, но нет ни одной причины не сражаться до конца. Я всегда говорю об украинцах, о том, что они ночью переживают обстрелы и все равно продолжают жить своей обычной жизнью, поэтому у нас нет никаких оправданий в футболе, – подчеркнул Туран.

Тренер добавил, что многому научился после первого матча с Кристал Пэлас. Он отметил, что Шахтер владел мячом 70%, но у соперника четкая система, и он так играет против Манчестер Юнайтед, Арсенала или Манчестер Сити.

– У них очень особенный тренер, и в первом матче нам действительно поставили шах и мат. Я очень уважаю Гласнера и рад возможности противостоять ему и этому вызову. Мне нравится учиться, когда я стою перед таким оппонентом, как Гласнер, – сказал он.

Напомним, Шахтер уступил Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций, который состоялся в Кракове. Горняки проиграли со счетом 1:3.

В другом матче 1/2 финала Лиги конференций испанский Райо Вальекано минимально обыграл французский Страсбур со счетом 1:0.

Источник : ФК Шахтар

