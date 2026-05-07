Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелас.

Під час пресконференції він зауважив, що на гірників очікує непроста гра, адже вони опинилися у складному становищі після поразки у першій грі з рахунком 1:3.

– На нас очікує непроста гра. Буде дуже складно пройти до фіналу з тієї позиції, де ми опинилися після першого матчу. Утім, якщо є віра та надія, маємо йти за ними. У нас дуже сильний суперник, який грає за своєю системою, має чудового тренера. Я раніше казав, що задоволений рівнем гри, який ми продемонстрували в першому поєдинку, а зараз працюватимемо лише над дрібними деталями, – сказав Туран.

Туран зауважив, що команда отримала важливий урок у тому матчі. За його словами, Шахтар має мрію дістатися фіналу Ліги конференцій УЄФА та не залишає її. Він додав, що навіть у разі невдачі все одно пишатиметься гравцями, адже вони повернули українських уболівальників до європейських матчів.

Наставник Шахтаря зазначив, що після приходу до лав гірників хотів побудувати не окремі групи, а єдину команду, де всі б’ються один за одного.

За його словами, саме характер і самовіддача допомагають досягати результату навіть у складних умовах.

– Коли ми прокидаємося о сьомій ранку і починаємо тренування, це все приводить до того, що ми б’ємося в кожному матчі. Ви не завжди можете грати красиво, але немає жодної причини не битися до кінця. Я завжди кажу про українців, про те, що вони вночі переживають обстріли і все одно продовжують жити своє звичайне життя, тож у нас немає жодних виправдань у футболі, – наголосив Туран.

Тренер додав, що багато чого навчився після першого матчу з Крістал Пелес. Він зауважив, що Шахтар мав 70% володіння м’ячем, але суперник має чітку систему і грає так проти Манчестер Юнайтед, Арсенала чи Манчестер Сіті.

– У них дуже особливий тренер, і в першому матчі нам справді поставили шах і мат. Я дуже поважаю Гласнера і радий мати змогу протистояти йому та цьому виклику. Мені подобається вчитися, коли я стою перед таким опонентом, як Гласнер, – сказав він.

Нагадаємо, Шахтар поступився Крістал Пелас у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій, що відбувся у Кракові. Гірники програли з рахунком 1:3.

В іншому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій іспанський Райо Вальєкано мінімально обіграв французький Страсбур з рахунком 1:0.

Джерело : ФК Шахтар

