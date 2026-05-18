Італійський фахівець Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Він перший іноземець на цій посаді.

Про призначення повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Андреа Мальдера – головний тренер збірної України

– Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних, – йдеться у повідомленні.

Контракт УАФ з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації.

Зараз дивляться

View this post on Instagram A post shared by УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Першими матчами на чолі збірної України для Мальдери стане товариський матч проти Данії, та, ймовірно, проти Польщі.

Останнім клубом у кар’єрі Мальдери був Марсель, який він покинув у лютому. Там він працював асистентом Роберто Де Дзербі.

У період із 2016 до 2021 року Мальдера входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у національній збірній України.

22 квітня УАФ оголосила про відставку Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної.

Він очолював команду з 2023 року. Під його керівництвом Україна не вийшла на чемпіонат світу 2026 року, програвши Швеції (1:3) у матчі плейоф відбору.

У Лізі націй УЄФА українці фінішували другими у групі з Чехією, Грузією та Албанією. У плейоф за вихід до дивізіону A команда програла Бельгії за сумою двох матчів. На Євро-2024 збірна України також не змогла подолати груповий етап.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.