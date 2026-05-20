Матч Фрайбург – Астон Вілла у фіналі Ліги Європи сезону-2025/26 відбудеться 20 травня на стадіоні Бешикташ в турецькому Стамбулі.

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Фрайбург – Астон Вілла, де дивитися та хто покаже фінал Ліги Європи-2026, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Фрайбург – Астон Вілла: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися фінальний матч Фрайбург – Астон Вілла у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Трансляція також буде доступна на каналі MEGOGO Футбол Перший, а також у підрозділі Футбол в розділі Спорт.

Матч Фрайбург — Астон Вілла прокоментують Віталій Кравченко і Володимир Кобельков.

На фіналі Ліги Європи працюватиме французька бригада арбітрів, яку очолить 37-річний Франсуа Летексьє.

Йому асистуватимуть Сиріл Мугньє та Меді Рамуні. Резервним арбітром призначено іспанця Алехандро Ернандеса.

За VAR відповідатиме Жером Брізар, якому асистуватиме Віллі Делажо.

Переможець фіналу Ліги Європи окрім трофею, вагою 15 кг, отримає право зіграти в основному етапі Ліги Європи сезону-2026/27, якщо команда не кваліфікувалася через внутрішні змагання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.