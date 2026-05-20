Саутгемптон виключили з плейоф за вихід до АПЛ після того, як клуб визнав, що шпигував за трьома командами суперників під час сезону Чемпіоншипу.

Про це йдеться у заяві EFL.

Мідлсбро, який поступився Саутгемптону у півфіналі плейоф, поновили у змаганнях, і тепер команда зіграє з Галл Сіті за місце в АПЛ.

EFL звинуватила святих у спостереженні за тренуваннями Оксфорд Юнайтед та Іпсвіч Таун, а також у зніманні Мідлсбро під час підготовки до першого матчу півфіналу плейоф 7 травня.

– Клубу Саутгемптон було висунуто перші звинувачення у п’ятницю, 8 травня, а подальші звинувачення були висунуті в неділю, 17 травня, у зв’язку з додатковими порушеннями, що сталися протягом сезону 2025–2026 років, – йдеться у заяві EFL.

Саутгемптон визнав порушення правил, які вимагають від клубів діяти з максимальною добросовісністю та забороняють спостерігати за тренуванням іншого клубу протягом 72 годин до запланованого матчу.

Незалежна дисциплінарна комісія також наклала на Саутгемптон штраф, знявши з команди чотири очки у Чемпіоншипі наступного сезону.

Таким чином Саутгемптон втратив потенційні 110 млн фунтів стерлінгів, які гарантовано отримає учасник АПЛ як дохід від телетрансляцій матчів чемпіонату Англії.

Джерела підтвердили BBC Sport, що Саутгемптон подасть апеляцію та спробує довести, що покарання є непропорційним.

EFL заявила, що “працюватиме над вирішенням будь-якої апеляції в середу, 20 травня”. Там додали, що “залежно від результату, це може призвести до подальших змін у розкладі суботніх матчів”.

Фінал плейоф за місце в АПЛ відбудеться в суботу на стадіоні Вемблі о 18:30 за київським часом.

