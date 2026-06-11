Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що сомалійському арбітру ФІФА Омару Абдулкадіру Артану було відмовлено у в’їзді до країни через “зв’язки з особами, підозрюваними у приналежності до терористичних організацій”.

Про це пише The Athletic.

У Трампа пояснили, чому в США не пустили арбітра

Омар Абдулкадір Артан був одним із 52 суддів, яких ФІФА обрала для цьогорічного чемпіонату світу.

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Минулого вікенду він прибув до Маямі, щоб приєднатися до тренувального збору зі своїми колегами у Флориді напередодні турніру.

У вівторок Артан повідомив газеті New York Times, що перед поїздкою до США він мав “всі необхідні документи” та відповідну візу, а також акредитацію ФІФА як арбітра.

Але проблеми сталися під час спроби в’їзду на кордоні. Він розповів, що прикордонники допитували його в Міжнародному аеропорту Маямі протягом понад 11 годин, після чого помістили в камеру попереднього ув’язнення. Після утримання його відправили назад до Стамбула, звідки він вилітав до США.

У коментарі The Athletic високопоставлений представник адміністрації Дональда Трампа назвав причину відмови у в’їзді арбітру.

– Під час додаткової перевірки Митно-прикордонної служби було виявлено негативну інформацію, зокрема про зв’язки з підозрюваними членами терористичних організацій, що унеможливило в’їзд мандрівника до Сполучених Штатів згідно із Законом про імміграцію та громадянство (INA), – заявив посадовець.

Він додав, що адміністрація президента Трампа “не дозволить жодній загрозі безпеці потрапити до нашої країни — і крапка”.

Видання The Athletic також звернулося до Білого дому з проханням надати детальну інформацію щодо характеру його ймовірних зв’язків та конкретної терористичної організації, однак відповіді на ці запитання не отримало.

Раніше американські прикордонники відмовили Артану у в’їзді до США. Сомалі входить до переліку держав, на які Вашингтон поширив обмеження на в’їзд.

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