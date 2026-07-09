Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував виступ команди на юнацькому Євро-2026, де синьо-жовті дійшли до півфіналу, вигравши свою групу.

Його слова наводить пресслужба УАФ.

Михайленко про виступ збірної U-19 на Євро-2026

– Турнір позитивний, турнір класний. І ще нам дуже сподобалося, що є група гравців, які дуже розкрилися тут, і я думаю, що в них там доволі великі потенціали, – сказав Михайленко.

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Також тренер переконаний, що цією командою варто пишатися, відповідаючи на відповідне питання, він сказав:

– Чи варто пишатися цією командою? Я впевнений, що так. І ми маємо пишатися з цією командою. Я не хочу зараз якось в історію вдаватися, але здається, що дев’ять очок (на стадії групового етапу Євро U-19, – Ред.), я читав, що це перший раз. І якісь гри, мені здається, хлопці заслуговують на те, щоб ними пишалися, – додав він.

На стадії групового етапу збірна України U-19 здобула три перемоги, обігравши однолітків із Хорватії, Сербії та Італії.

Суперниками синьо-жовтих у півфіналі була збірна Німеччини, яка посіла друге місце у своїй групі.

Україна першою відкрила рахунок, проте суперник двічі забив у компенсований час до першого та другого таймів, вирвавши перемогу. Гра у Рексемі завершилася перемогою суперника з рахунком 2:1.

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