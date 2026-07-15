Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал работу сальвадорского арбитра Ивана Бартона после поражения от Испании со счётом 0:2 в полуфинале чемпионата мира-2026.

Об этом он заявил после матча, сообщает France 24.

Дешам раскритиковал арбитра матча Франция – Испания

Ключевым эпизодом игры стал пенальти в первом тайме, который Бартон назначил за фол Люки Динья на Ламине Ямале. Удар с отметки реализовал Микель Оярсабаль, открыв счет.

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Для сальвадорца это был четвёртый матч, который он судил на чемпионате мира-2026.

По мнению Дешама, некоторые решения были приняты арбитром не в пользу его команды. Он заявил, что разочарование после матча было очень большим, а игроки подавлены, ведь команда возлагала большие надежды.

В то же время он подчеркнул, что нужно быть реалистами и признать, что его команда технически уступала сопернику, который провел очень сильный матч. По словам Дешама, в первую очередь это была вина Франции.

– Далее я задам вопрос, но не собираюсь на него отвечать: обладает ли арбитр достаточной квалификацией для судейства полуфинала чемпионата мира? У нас было несколько таких случаев, и я не собираюсь на это отвечать. И я говорю это не потому, что мы проиграли, но были определенные ситуации… Часто и против нас, – сказал Дешам.

В воскресном финале чемпионата мира Испания сыграет с Англией или Аргентиной, а Франция будет ждать победителя этого матча в поединке за третье место.

Из-за поражения от Испании Франция не смогла выйти в третий подряд финал чемпионатов мира. Вместо этого подопечные Дидье Дешама сыграют матч за третье место на турнире против команды, проигравшей в другом полуфинале Англия – Аргентина.

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