Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам виступив з критикою роботи сальвадорського арбітра Івана Бартона після поразки від Іспанії з рахунком 0:2 у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Про це він сказав після матчу, передає France 24.

Дешам розкритикував арбітра матчу Франція – Іспанія

Ключовим епізодом гри став пенальті в першому таймі, який Бартон призначив за фол Люки Діня на Ламіну Ямалю. Удар з позначки реалізував Мікель Оярсабаль, відкривши рахунок.

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Для сальвадорського це був четвертий матч, який він судив на чемпіонаті світу-2026.

На думку Дешама, певні рішення були ухвалені арбітром не на користь його команди. Він заявив, що розчарування після матчу було дуже великим, а гравці пригнічені, адже команда покладала великі надії.

Водночас він наголосив, що потрібно бути реалістами й визнати, що його команда технічно поступалася супернику, який провів дуже сильний матч. За словами Дешама, насамперед це була провина Франції.

– Далі я задам питання, але не збираюся на нього відповідати: Чи має арбітр достатню кваліфікацію для суддівства півфіналу чемпіонату світу? У нас було кілька таких випадків, і я не збираюся на це відповідати. І я кажу це не тому, що ми програли, але були певні ситуації… Часто й проти нас, – сказав Дешам.

У недільному фіналі чемпіонату світу Іспанія зіграє з Англією або Аргентиною, а Франція чекатиме на переможця цього матчу в поєдинку за третє місце.

Через поразку від Іспанії Франція не змогла вийти у третій поспіль фінал на чемпіонатах світу. Натомість підопічні Дідьє Дешама зіграють матч за третє місце на турнірі проти команди, що програє в іншому півфіналі Англія – Аргентина.

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