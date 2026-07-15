Ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы Динамо – Университатя Клуж состоится 16 июля на стадионе Клуж Арена в Клуж-Напоке.

Начало матча – 20:30 по киевскому времени.

Матч Университатя Клуж – Динамо: где смотреть и кто будет транслировать матч бело-синих в Лиге Европы, рассказывают Факты ICTV.

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Университатя Клуж – Динамо: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Динамо – Университатя Клуж в прямом эфире на телеканале 2+2 и YouTube-канале FootballHub.

Трансляция матча доступна в цифровой сети Т2, а также на OTT-платформах (Megogo, Киевстар ТВ, Sweet TV).

На матче Университатя Клуж – Динамо будет работать валлийская бригада арбитров, которую возглавит 38-летний Иван Арвел Гриффит.

Ему будут ассистировать Джонатан Брайант и Гарри Хендрикс. Резервным арбитром назначен Джон Эндрю Джонс.

За VAR будет отвечать голландец Йерун Мансхот, которому будет помогать его соотечественник Эрвин Бланк.

Первый матч команд на прошлой неделе состоялся в Люблине и завершился со счетом 0:0.

Победитель в этой паре в следующем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим ПАОКом. Команда, которая потерпит поражение, продолжит выступления в квалификации Лиги конференций.

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