Матч-відповідь 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи Динамо – Університатя Клуж відбудеться 16 липня на стадіоні Клуж Арена у Клуж-Напоці.

Початок матчу – 20:30 за київським часом.

Матч Університатя Клуж – Динамо, де дивитися та хто покаже матч біло-синіх у Лізі Європи, розповідають Факти ICTV.

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Університатя Клуж – Динамо: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Динамо – Університатя Клуж у прямому ефірі на телеканалі 2+2 та YouTube-каналі FootballHub.

Перегляд матчу доступний у цифровій мережі Т2, а також на OTT-платформах (Megogo, Київстар ТБ, Sweet TV).

На матчі Університатя Клуж – Динамо працюватиме валлійська бригада арбітрів, яку очолить 38-річний Іван Арвел Гріффіт.

Йому асистуватимуть Джонатан Браянт та Гаррі Гендрікс. Резервним арбітром призначено Джон Ендрю Джонс.

За VAR відповідатиме нідерландець Єрун Мансхот, якому допомагатиме його земляк Ервін Бланк.

Перший матч команд минулого тижня відбувся у Любліні та завершився з рахунком 0:0.

Переможець у цій парі в наступному раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з грецьким ПАОКом. Команда, яка зазнає невдачі, продовжить виступи у кваліфікації Ліги конференцій.

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