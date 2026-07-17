Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не посетит финал чемпионата мира из-за суеверий.

Решающий матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной он решил смотреть дома, как и предыдущие семь встреч альбиселесте на мундиале, которые завершились победами.

Об этом пишет AP News.

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Милей из-за суеверий не поедет на финал ЧМ-2026

Болельщики и игроки часто придерживаются суеверий, которые, по их мнению, могут принести удачу их команде — или несчастье их соперникам.

Но в Латинской Америке, и особенно в Аргентине, так называемые cábalas – ритуалы, суеверия или обряды, которые люди выполняют, чтобы привлечь удачу или избежать неудач, – имеют особое значение.

Когда Милея спросили, поедет ли он в Нью-Джерси на финал ЧМ-2026, чтобы посмотреть его в компании президента США Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино, тот ответил: Ни за что.

– Я и дальше буду смотреть все матчи из Оливоса, – сказал он местной радиостанции Буэнос-Айреса El Observador, имея в виду свою президентскую резиденцию.

Журналист спросил, остается ли он дома из-за суеверий. Милей ответил утвердительно, а затем рассказал об еще одном своем ритуале.

– Поскольку холодно, а я не включаю отопление, я ношу куртку с логотипом нефтяной компании. В день матча со Швейцарией мне в ней стало очень жарко. Я снял её, и они забили нам гол. Я снова надел ее и больше никогда не снимал, – заявил он.

Как и Милей, большинство аргентинцев следуют своим ритуалам, которые требуют соблюдения абсолютно одинакового распорядка, если команда побеждает. Некоторые носят одну и ту же одежду на каждом матче, отказываясь стирать свои футболки на протяжении всего чемпионата мира. Некоторые смотрят каждый матч с одного и того же места.

Аргентинские президенты давно с осторожностью относятся к посещению важных матчей ЧМ, чтобы не принести своей сборной неудачу.

Эти суеверия берут начало с турнира 1990 года, когда тогдашний президент Карлос Менем посетил сборную накануне ее поражения в стартовом матче от Камеруна. Менема за это прозвали носителем несчастья. С тех пор ни один действующий президент Аргентины не посещал матчи альбиселесте.

Напомним, что в матче полуфинала Аргентина совершила камбэк против Англии, уступая в счете 0:1.

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