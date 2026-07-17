Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що не відвідає фінал чемпіонату світу через забобони.

Вирішальний матч ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною він вирішив дивитися вдома, як і попередні сім зустрічей альбіселесте на мундіалі, які завершилися перемогами.

Про це пише AP News.

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Мілей через забобони не поїде на фінал ЧС-2026

Вболівальники та гравці часто дотримуються забобонів, які, на їхню думку, можуть принести удачу їхній команді – або нещастя їхнім суперникам.

Але в Латинській Америці, і особливо в Аргентині, так звані cábalas – ритуали, забобони або обряди, які люди виконують, щоб привернути удачу або уникнути невдач – мають особливе значення.

Коли Мілея запитали, чи поїде він до Нью-Джерсі на фінал ЧС-2026, щоб подивитися його у компанії президента США Дональда Трампа та президента ФІФА Джанні Інфантіно, той відповів: Ні за що.

– Я й надалі дивитимуся всі матчі з Олівоса, – сказав він місцевій радіостанції Буенос-Айреса El Observador, маючи на увазі свою президентську резиденцію.

Журналіст запитав, чи залишається він вдома через забобони. Мілей відповів ствердно, а потім розповів про ще один свій ритуал.

– Оскільки холодно, а я не вмикаю опалення, я ношу куртку з логотипом нафтової компанії. У день матчу зі Швейцарією мені в ній стало дуже спекотно. Я зняв її, і вони забили нам гол. Я знову одягнув її і більше ніколи не знімав, – заявив він.

Як і Мілей, більшість аргентинців дотримуються своїх ритуалів, які вимагають дотримуватися абсолютно однакового розпорядку, якщо команда перемагає. Дехто носить один і той самий одяг під час кожного матчу, відмовляючись прати свої футболки протягом усього чемпіонату світу. Дехто дивиться кожен матч з одного й того ж місця.

Аргентинські президенти давно ставляться з обережністю до відвідування важливих матчів ЧС, щоб не принести своїй збірній невдачу.

Ці забобони беруть початок з турніру 1990 року, коли тодішній президент Карлос Менем відвідав збірну напередодні її поразки у стартовому матчі від Камеруну. Менема за це прозвали носієм нещастя. Відтоді жоден чинний президент Аргентини не відвідував матчів альбіселесте.

Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Аргентина здійснила камбек проти Англії, поступаючись у рахунку 0:1.

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