Чемпіонат світу з футболу 2026 року вже завершився, залишивши після себе чимало яскравих емоцій, несподіваних результатів і нових героїв. Виступи на мундіалі суттєво вплинули на боротьбу за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світовому футболі.

Уже восени на вболівальників чекає церемонія вручення Золотого м’яча, під час якої назвуть найкращого футболіста сезону.

Факти ICTV з’ясували, коли буде Золотий м’яч 2026, де відбудеться церемонія та чому цього року організатори вирішили змінити багаторічну традицію.

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Золотий м’яч 2026: дата

Організатори вже визначили, коли дадуть Золотий м’яч 2026. Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року.

Премію присуджує французьке видання France Football, яке визначає найкращого футболіста світу ще з 1956 року. За чинними правилами лауреата обирають не за календарний рік, а за підсумками футбольного сезону.

Тому під час голосування враховують виступи гравців у клубах і збірних протягом сезону 2025/2026, включно з матчами чемпіонату світу.

Золотий м’яч 2026: коли церемонія та де відбудеться

Цьогорічна церемонія вручення Золотого м’яча стане незвичною. Вперше за багато років нагороду вручатимуть не в Парижі.

З нагоди 70-річчя премії організатори вирішили провести церемонію в Лондоні. Такий вибір має символічне значення, адже саме англієць Стенлі Меттьюз став першим володарем Золотого м’яча у 1956 році.

Тож організатори вирішили вшанувати легендарного футболіста, якого вважають одним із найвидатніших гравців XX століття. За свою кар’єру Меттьюз провів понад 700 офіційних матчів і запам’ятався не лише майстерністю, а й винятково коректною грою.

Цікаво, що за всю історію премії церемонія лише кілька разів проходила поза межами Парижа. Винятком були роки співпраці France Football із FIFA, коли нагородження проводили у Женеві.

Золотий м’яч 2026: хто претендує на нагороду

Після завершення чемпіонату світу список претендентів на нагороду суттєво змінився.

За оцінками видання Goal, одним із головних фаворитів залишається нападник збірної Англії Гаррі Кейн. Вдалий сезон у клубі та успішний виступ на мундіалі значно посилили його позиції у боротьбі за престижну нагороду.

Серед претендентів також називають іспанського вінгера Ламіна Ямаля, який провів ще один яскравий сезон, а також володаря звання найкращого гравця чемпіонату світу Родрі. До числа можливих претендентів входять Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Ерлінг Голанд, Усман Дембеле, Майкл Олісе, Хвіча Кварацхелія та Пау Кубарсі.

Останні прогнози свідчать, що саме результати мундіалю можуть стати одним із ключових чинників під час остаточного голосування.

Чи є серед претендентів українські футболісти

Україна має трьох володарів Золотого м’яча, серед них Олег Блохін, Ігор Беланов та Андрій Шевченко.

Після завершення кар’єри Шевченка українські футболісти тривалий час не потрапляли до числа номінантів. Лише у 2024 році до списку претендентів увійшов Артем Довбик, який тоді провів результативний сезон у складі іспанської Жирони. За підсумками голосування український нападник посів 29-те місце.

Наразі українських футболістів серед головних претендентів на Золотий м’яч 2026 немає. Проте остаточний список номінантів організатори оголосять ближче до церемонії нагородження.

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