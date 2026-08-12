Свадьба года: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились
- Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес официально женились.
- На церемонии присутствовали только самые близкие люди, в частности, пятеро детей пары, а фотография с кольцами в Instagram за первые пол часа собрала более трех миллионов лайков.
Звезда футбола Криштиану Роналду женился на модели и инфлюэнсерке Джорджине Родригес. Свадебная церемония прошла в Португалии.
Об этом сообщают BBC и Associated Press.
Роналду женился на Родригес
Португальский футболист опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой видны две руки, на которых одеты кольца.
Переглянути цей допис в Instagram
По информации изданий, Роналду и Джорджина поженились 11 августа в прибрежном городе Кашкайш вблизи Лиссабона. Журналисты называют это свадьбой года.
Пресслужба футболиста описала свадьбу Джорджины и Роналду как частный и интимный момент, на котором присутствовали их пять детей.
Пост в Instagram собрал более трех миллионов лайков в течение 30 минут после публикации. Сейчас на публикации уже более 21,6 млн лайков.
Пара вместе уже 10 лет. Они познакомились в магазине Gucci в Мадриде, где работала Джорджина Родригес. В то время Роналду играл за испанский клуб Реал Мадрид.
Они объявили о своей помолвке 11 августа прошлого года. Тогда Родригес опубликовала фотографию с большим кольцом.
– Да, я это делаю. В этой и во всей моей жизни, – подписала она сообщение на испанском языке, который является для нее родным.
В начале августа СМИ начали сообщать, что Криштиану Роналду планирует жениться на своей невесте Джорджине Родригес. Пара находится в отношениях с 2016 года.