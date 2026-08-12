Звезда футбола Криштиану Роналду женился на модели и инфлюэнсерке Джорджине Родригес. Свадебная церемония прошла в Португалии.

Об этом сообщают BBC и Associated Press.

Роналду женился на Родригес

Португальский футболист опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой видны две руки, на которых одеты кольца.

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По информации изданий, Роналду и Джорджина поженились 11 августа в прибрежном городе Кашкайш вблизи Лиссабона. Журналисты называют это свадьбой года.

Пресслужба футболиста описала свадьбу Джорджины и Роналду как частный и интимный момент, на котором присутствовали их пять детей.

Пост в Instagram собрал более трех миллионов лайков в течение 30 минут после публикации. Сейчас на публикации уже более 21,6 млн лайков.

Пара вместе уже 10 лет. Они познакомились в магазине Gucci в Мадриде, где работала Джорджина Родригес. В то время Роналду играл за испанский клуб Реал Мадрид.

Они объявили о своей помолвке 11 августа прошлого года. Тогда Родригес опубликовала фотографию с большим кольцом.

– Да, я это делаю. В этой и во всей моей жизни, – подписала она сообщение на испанском языке, который является для нее родным.

В начале августа СМИ начали сообщать, что Криштиану Роналду планирует жениться на своей невесте Джорджине Родригес. Пара находится в отношениях с 2016 года.

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