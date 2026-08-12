Весілля року: Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися
- Зірка світового футболу Кріштіану Роналду та модель Джорджина Родрігес офіційно одружилися.
- На церемонії були присутні лише найближчі люди, зокрема п'ятеро дітей пари, а світлина з обручками в Instagram за перші пів години зібрала понад три мільйони лайків.
Зірка футболу Кріштіану Роналду одружився з моделлю та інфлюенсеркою Джорджиною Родрігес. Весільна церемонія відбулася в Португалії.
Про це повідомляють BBC та Associated Press.
Роналду одружився з Родрігес
Португальський футболіст опублікував у своєму акаунті в Instagram фотографію, на якій видно дві руки, на яких вдягнені обручки.
Переглянути цей допис в Instagram
За інформацією видань, Роналду і Джорджина одружилися 11 серпня в прибережному місті Кашкайш поблизу Лісабона. Журналісти називають це весіллям року.
Пресслужба футболіста описала весілля Джорджини та Роналду як приватний та інтимний момент, на якому були присутні їхні п’ять дітей.
Допис в Instagram зібрав понад три мільйони лайків протягом 30 хвилин після публікації. Зараз на публікації вже понад 21,6 млн лайків.
Пара разом уже 10 років. Вони познайомилися в магазині Gucci в Мадриді, де працювала Джорджина Родрігес. У той час Роналду грав за іспанський клуб Реал Мадрид.
Вони оголосили про свої заручини 11 серпня минулого року. Тоді Родрігес опублікувала фотографію з великою каблучкою.
– Так, я це роблю. У цьому і в усьому моєму житті, – підписала вона допис іспанською мовою, яка є для неї рідною.
На початку серпня ЗМІ почали повідомляти, що Кріштіану Роналду планує одружитися зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес. Пара перебуває у стосунках з 2016 року.