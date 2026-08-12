Зірка футболу Кріштіану Роналду одружився з моделлю та інфлюенсеркою Джорджиною Родрігес. Весільна церемонія відбулася в Португалії.

Про це повідомляють BBC та Associated Press.

Роналду одружився з Родрігес

Португальський футболіст опублікував у своєму акаунті в Instagram фотографію, на якій видно дві руки, на яких вдягнені обручки.

Зараз дивляться

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

За інформацією видань, Роналду і Джорджина одружилися 11 серпня в прибережному місті Кашкайш поблизу Лісабона. Журналісти називають це весіллям року.

Пресслужба футболіста описала весілля Джорджини та Роналду як приватний та інтимний момент, на якому були присутні їхні п’ять дітей.

Допис в Instagram зібрав понад три мільйони лайків протягом 30 хвилин після публікації. Зараз на публікації вже понад 21,6 млн лайків.

Пара разом уже 10 років. Вони познайомилися в магазині Gucci в Мадриді, де працювала Джорджина Родрігес. У той час Роналду грав за іспанський клуб Реал Мадрид.

Вони оголосили про свої заручини 11 серпня минулого року. Тоді Родрігес опублікувала фотографію з великою каблучкою.

– Так, я це роблю. У цьому і в усьому моєму житті, – підписала вона допис іспанською мовою, яка є для неї рідною.

На початку серпня ЗМІ почали повідомляти, що Кріштіану Роналду планує одружитися зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес. Пара перебуває у стосунках з 2016 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.