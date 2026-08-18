Форвард збірної Португалії та саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду заявив, що нинішній сезон, ймовірно, стане останнім у його професійній кар’єрі гравця.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу Vogue.

Роналду про завершення кар’єри

Поточний контракт Роналду із Аль-Насром розрахований до червня 2027 року. Португалець неодноразово заявляв раніше про наближення завершення кар’єри, але конкретизував, коли це станеться.

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В інтерв’ю журналу Vogue, Роналду зазначив, що поточний рік може стати останнім у кар’єрі.

– Це, ймовірно, мій останній рік у футболі, і я хочу залишити після себе вражаючу спадщину, – сказав Роналду.

Інтерв’ю з журналістами було записано за кілька днів до весілля футболіста з Джорджиною Родрігес у португальському Кашкайші.

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Футболіст заявив, що міркує, чим займатиметься після відходу від професійного спорту. Зокрема він планує приділяти більше уваги родині й особистим інтересам.

– Я вже все спланував на майбутнє. У мене стільки справ, що важко вибрати лише одну. Оскільки відхід із футболу може залишити велику порожнечу, потрібно заповнювати свій час різними способами, а не лише одним. А ще – більше розважатися, більше подорожувати, дивитися та грати в падель, який мені дуже подобається, і продовжувати насолоджуватися тим, що я заробив – тим, що ми заробили. Адже, зрештою, це були 25 років, сповнені великих жертв, – зазначив Роналду.

Раніше Роналду офіційно заявив, що чемпіонат світу-2026 буде для нього останнім великим міжнародним турніром у кар’єрі. На мундіалі збірна Португалії дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Іспанії.

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