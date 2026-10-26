Церемонія вручення премії Золотий м’яч 2026 року відбудеться 26 жовтня у Лондоні у театрі Палладіум.

Ім’я найкращого футболіста сезону за версією France Football оголосять під час ювілейної, 70-ї церемонії нагородження.

Факти ICTV розповідають, коли та де дивитися онлайн-церемонію вручення Золотого м’яча-2026.

Зараз дивляться

Золотий м’яч 2026 трансляція: де дивитися

Церемонія вручення Золотого м’яча розпочнеться о 22:00 за київським часом у понеділок, 26 жовтня.

Трансляцію церемонії Золотого м’яча можна буде безкоштовно подивитися на стримінговій платформі DAZN. Для перегляду необхідно лише зареєструватися без додаткової плати.

Ведучими будуть ексфутболіст збірної Франції Тьєрі Анрі та британська журналістка Кейт Скотт.

Церемонію нагородження вперше перенесли із Парижа, щоб вшанувати володаря першого в історії трофею – сера Стенлі Меттьюза. Золотий м’яч він отримав у 1956 році, коли грав за Блекпул.

Під час церемонії також назвуть ім’я найкращої футболістки світу та вручать інші нагороди, зокрема трофей Копа – найкращому молодому гравцю та трофей Яшина – найкращому голкіперу. Визначаться найкращі тренери у чоловічих та жіночих командах.

Серед фаворитів на перемогу у чоловіків називають Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямаля. У жінок фавориткою називають гравчиню Барселони та збірної Іспанії Алексію Путельяс.

З повним списком номінантів на нагороду Золотий м’яч 2026, ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, у 2025 році володарем Золотого м’яча став форвард ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.