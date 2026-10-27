Головний редактор France Football Венсан Гарсія розповів про відрив у голосуванні за нагороду Золотий м’яч між переможцем Гаррі Кейном та Кіліаном Мбаппе, який посів другу сходинку.

Його слова цитує видання RMC.

Який відрив між Кейном та Мбаппе у голосуванні

За словами Гарсії, відрив між Кейном і Мбаппе виявився меншим за 41 бал. Він зауважив, що різниця між двома лідерами менша, аніж, коли у 2024 році Родрі випередив Вінісіуса Жуніора на 41 бал.

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– Цього року було кілька серйозних претендентів. Для двох найближчих – Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе – все справді вирішилося дуже малою кількістю голосів. Відрив за балами між Кейном і Мбаппе менший, ніж між Родрі та Вінісіусом у 2024 році. Тоді це було 41 бал, і це вже була невелика різниця, – сказав Гарсія в ефірі L’Équipe.

Всі результати голосування за нагороду Золотий м’яч оприлюднять у суботу.

Гарсія також пояснив третє місце Ламіна Ямаля. За його словами, на розподіл голосів серед футболістів збірної Іспанії вплинув успіх збірної на чемпіонаті світу.

– Якщо аналізувати голосування, то в збірній Іспанії, яка стала чемпіоном світу, відбулося розподілення голосів між Родрі та Ламіном Ямалем. Родрі забрав частину голосів у Ламіна, – пояснив редактор France Football.

На його думку, членам журі було складно визначити одного найкращого гравця збірної Іспанії, оскільки команда досягла успіху завдяки колективній грі.

Ямал на турнірі забив лише один гол та стартував на ЧС після травми, що могло вплинути на результати голосування.

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