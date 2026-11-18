Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко подвел итоги выступления сборной Украины в Лиге наций сезона 2026/27 в дивизионе B.

Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Шевченко о выступлении Украины в ЛН

Андрей Шевченко подвел итоги первого соревновательного этапа работы нового тренерского штаба.

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По его словам, несмотря на сложную кадровую ситуацию, Андреа Мальдера и его помощники получили важный опыт и дали возможность дебютировать новичкам сборной Украины, что является ключевым моментом для построения команды.

– К сожалению, команде не удалось выполнить турнирную задачу в Лиге наций. Объективно говоря, наша сборная сейчас находится именно в том дивизионе, которого заслуживает. Перед тренерским штабом и футболистами и в дальнейшем стоит задача выйти на Евро, – сказал Шевченко.

Также он поблагодарил болельщиков, отметив, что и игроки, и тренерский штаб чувствовали их поддержку.

Напомним, в шести матчах дивизиона B Лиги наций сборная Украины заняла третье место в группе. Сине-желтые набрали семь очков и сохранили место в дивизионе.

Подопечные Андреа Мальдеры начали с победы над Венгрией (1:0) в Будапеште, после чего сыграли вничью с Грузией в Тбилиси 0:0.

В дальнейшем команда потерпела три поражения подряд – от Венгрии в номинально домашнем матче (1:2) и дважды от Северной Ирландии (0:3, 0:1). В шестом туре Украина обыграла Грузию со счетом 1:0 в Словакии.

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