Европейские национальные футбольные ассоциации, представленные в Исполнительном комитете УЕФА и Совете ФИФА, выдвинули президента Федерации футбола Франции (FFF) Филиппа Диалло кандидатом на выборах главы ФИФА.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

УЕФА выбрала своего кандидата на пост президента ФИФА

На заседании, состоявшемся накануне, кандидатуру президента Французской федерации футбола Филиппа Диалло поддержали единогласно и заверили его в своей полной поддержке.

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– Филипп Диалло имеет большой опыт работы на всех уровнях футбола: он возглавлял организацию, представляющую французские профессиональные футбольные клубы, входил в состав правления французской профессиональной лиги и работал в структурах ФИФА по разрешению споров, а в 2023 году стал президентом FFF и членом Исполнительного комитета УЕФА, – говорится в заявлении.

Филипп Диалло принял приглашение баллотироваться. Его кандидатура должна быть официально утверждена Исполнительным комитетом ФФФ на заседании.

Отмечается, что на фоне серьезных опасений относительно направления развития ФИФА национальные ассоциации призвали к восстановлению единства и доверия в мировом футбольном сообществе.

Также на заседании члены Исполкома выразили пожелание, чтобы ФИФА ставила развитие футбола во всех регионах мира в центр своей миссии, придерживалась высочайших стандартов управления и работала в тесном сотрудничестве со своими ассоциациями-членами, конфедерациями и заинтересованными сторонами в сфере футбола.

Члены Исполкома выразили полную уверенность в том, что Диалло сможет обеспечить лидерство, необходимое для реализации этой амбиции.

Кто ещё планирует баллотироваться

Помимо действующего президента ФИФА Джанни Инфантино, возглавляющего организацию с 2016 года и намеревающегося баллотироваться на четвертый срок, о участии в гонке ранее заявляли еще два человека.

В октябре о намерении баллотироваться объявили почетный президент Ассоциации футбола Японии и член Совета ФИФА Коко Тасима, а также бывший защитник сборной Швейцарии и лондонского Тоттенхэма Рамон Вега.

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