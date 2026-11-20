Продюсерская компания Дэвида Бекхэма работает над биографическим фильмом о Джордже Бесте. Фильм находится на начальной стадии разработки.

Об этом пишет издание The Sun.

Компания Бекхэма работает над байопиком

По словам инсайдеров, фильм расскажет о жизни легенды Манчестер Юнайтед Джорджа Беста.

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51-летний Бекхэм является соучредителем компании Studio 99, которая создала четырехсерийный документальный фильм для Netflix о его собственной жизни.

А ее материнская компания Authentic Studios недавно сняла The Greatest – восьмисерийную биографическую драму о Мухаммеде Али.

— Продюсерская компания Дэвида, входящая в состав Authentic Studios, готовит биографический фильм о жизни Беста. Он был футбольным гением, у которого были свои демоны. Его жизнь — это увлекательная история, и в Studio 99 считают, что смогут достойно ее отобразить, — сообщил источник.

Дэвид Бекхэм в течение шести лет, начиная с 1997 года, носил футболку с номером 7 в Манчестер Юнайтед, так же как и уроженец Белфаста Бест несколько десятилетий назад во время выступлений в составе красных дьяволов.

Бест скончался в 2005 году в возрасте 59 лет от полиорганной недостаточности после длительной борьбы с алкоголизмом.

Кто такой Джордж Бест

Джордж Бест (1946–2005) – легендарный североирландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий, прославившийся выступлениями за английский клуб Манчестер Юнайтед в 1963–1974 годах.

Бест дважды выигрывал чемпионат Англии, является обладателем Кубка европейских чемпионов и лауреатом премии Золотой мяч 1968 года.

Его считают лучшим игроком в истории Северной Ирландии, а Международная федерация футбольной истории и статистики включила Беста в топ-20 сильнейших футболистов XX века.

Беста прозвали пятым Битлом за образ жизни, напоминающий образ жизни рок-звезды, но позже, как пишут СМИ, его выходки вне поля затмили его достижения на поле.

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