Компания Бекхэма готовит байопик о легенде Манчестер Юнайтед: что известноДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Продюсерская компания Дэвида Бекхэма приступила к работе над новым футбольным биографическим фильмом о легенде Манчестер Юнайтед.
- Бекхэм планирует рассказать историю футболиста, чьи гениальные выступления на поле затмила бурная жизнь за его пределами.
Продюсерская компания Дэвида Бекхэма работает над биографическим фильмом о Джордже Бесте. Фильм находится на начальной стадии разработки.
Об этом пишет издание The Sun.
Компания Бекхэма работает над байопиком
По словам инсайдеров, фильм расскажет о жизни легенды Манчестер Юнайтед Джорджа Беста.
51-летний Бекхэм является соучредителем компании Studio 99, которая создала четырехсерийный документальный фильм для Netflix о его собственной жизни.
А ее материнская компания Authentic Studios недавно сняла The Greatest – восьмисерийную биографическую драму о Мухаммеде Али.
— Продюсерская компания Дэвида, входящая в состав Authentic Studios, готовит биографический фильм о жизни Беста. Он был футбольным гением, у которого были свои демоны. Его жизнь — это увлекательная история, и в Studio 99 считают, что смогут достойно ее отобразить, — сообщил источник.
Дэвид Бекхэм в течение шести лет, начиная с 1997 года, носил футболку с номером 7 в Манчестер Юнайтед, так же как и уроженец Белфаста Бест несколько десятилетий назад во время выступлений в составе красных дьяволов.
Бест скончался в 2005 году в возрасте 59 лет от полиорганной недостаточности после длительной борьбы с алкоголизмом.
Кто такой Джордж Бест
Джордж Бест (1946–2005) – легендарный североирландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий, прославившийся выступлениями за английский клуб Манчестер Юнайтед в 1963–1974 годах.
Бест дважды выигрывал чемпионат Англии, является обладателем Кубка европейских чемпионов и лауреатом премии Золотой мяч 1968 года.
Его считают лучшим игроком в истории Северной Ирландии, а Международная федерация футбольной истории и статистики включила Беста в топ-20 сильнейших футболистов XX века.
Беста прозвали пятым Битлом за образ жизни, напоминающий образ жизни рок-звезды, но позже, как пишут СМИ, его выходки вне поля затмили его достижения на поле.