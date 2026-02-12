Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію через “шолом пам’яті” на Олімпійських іграх перед першим заїздом.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

Гераскевич про дискваліфікацію

Гераскевич розповів, що вони приїхали на трек, де він налаштував свій скелетон на гонку. Згодом відбулася зустріч із президенткою МОК Кірсті Ковентрі, під час якої йому так і не пояснили, чому він не може виступати у своєму шоломі.

Спортсмен наголосив, що досі вважає, що не порушував жодних правил і мав повне право змагатися в цьому шоломі на рівні з іншими атлетами, які робили подібне в попередні дні Олімпійських ігор.

– Після закінчення нашої розмови мені представники Міжнародної федерації вручили документ, у якому зазначалося, що я порушив правила Олімпійської хартії, через це не можу брати участь у змаганнях та буду знятий зі старту, – сказав Владислав.

На запитання про те, які аргументи наводила президентка МОК, спортсмен сказав, що він більше питав у неї та наводив приклади випадків із іншими атлетами, проте не отримав жодного пояснення.

– Я не отримав пояснення щодо російського прапора, чому не було застосовано санкції. Я не отримав відповіді, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді, а ми – ні… Серед аргументів було й те, що вони підтримують Україну, солідарні з Україною. Але після цього рішення в мене щодо цього великі сумніви, – додав він.

За словами Гераскевича, Ковентрі пропонувала показати шолом на старті, але змагатися він мав в іншому. Потім шолом можна було принести у міксзону.

Владислав припустив, що, ймовірно, вони готуватимуть позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) і продовжуватимуть боротися за свої права. Він вірить, що не порушив жодних правил.

– Наскільки я розумію, деякі закордонні команди також подали протест на це рішення – і ми їм за це дуже вдячні. Але, як бачимо, я не беру участі у змаганнях. Вони вже тривають, я вже пропустив свій старт. У нас більше немає змагань і, наскільки я розумію, можливості ще раз виступити на цих Олімпійських іграх у нас немає, – сказав скелетоніст.

Владислав зауважив, що саме в цей день чотири роки тому він підняв табличку No War in Ukraine на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

– Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність. Я вважаю, що не порушував жодних правил. Я відстоював інтереси України – навіть не стільки країни, скільки пам’ять про спортсменів, які цього заслуговують. На жаль, МОК думає інакше. Але в причинах будемо розбиратися далі, – додав він.

Водночас спортсмен сказав, що йому шкода, що все так завершилося, адже він не хотів цього скандалу. Гераскевич додав, що хотів виступати в дружній атмосфері із багатьма спортсменами, з якими має хороші стосунки. За його словами, тренування були чудові з хорошими результатами. І вони чітко бачили, що можуть боротися за медалі.

– Чи жалкую я? Як і чотири роки тому – ні. Є речі, які набагато важливіші за будь-які медалі. Сьогодні я відстоюю те, у що вірю.

Владислав зазначив, що документ про дискваліфікацію він отримав від IBSF, а не від Олімпійського комітету. Проте в документі є посилання на Олімпійську хартію, що дає потенційну можливість оскаржити рішення в CAS.

