За мужність і патріотизм: Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи
- Президент нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи за мужність та відстоювання ідеалів демократії після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026.
- Державну нагороду він отримав за принципову позицію щодо вшанування пам'яті загиблих у війні спортсменів, яку МОК розцінив як "порушення правил".
Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи після того, як його дискваліфікували від участі у зимових Олімпійських іграх-2026 через шолом із загиблими внаслідок війни Росії українськими атлетами.
Про це йдеться в указі президента України №119/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.
Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи
– За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста, – йдеться у документі.
Зазначається, що указ президента опубліковано 12 лютого 2026 року.
Раніше українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі у зимових Олімпійських іграх-2026 через дизайн його шолома, на якому були зображені атлети, які загинули внаслідок російської агресії.
Міжнародний олімпійський комітет відкликав акредитацію спортсмена, що викликало різку критику з боку України та міжнародних партнерів, які назвали вчинок скелетоніста проявом національної гідності.