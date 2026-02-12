Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи після того, як його дискваліфікували від участі у зимових Олімпійських іграх-2026 через шолом із загиблими внаслідок війни Росії українськими атлетами.

Про це йдеться в указі президента України №119/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи

– За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста, – йдеться у документі.

Зазначається, що указ президента опубліковано 12 лютого 2026 року.

Раніше українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі у зимових Олімпійських іграх-2026 через дизайн його шолома, на якому були зображені атлети, які загинули внаслідок російської агресії.

Міжнародний олімпійський комітет відкликав акредитацію спортсмена, що викликало різку критику з боку України та міжнародних партнерів, які назвали вчинок скелетоніста проявом національної гідності.

