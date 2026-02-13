В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх состоится произвольная программа в мужском одиночном фигурном катании.

Украинец Кирилл Марсак в короткой программе занял 11-е место и выйдет на лед в престижной третьей стартовой группе. Основные фавориты будут в четвертой разминке.

21-летний фигурист поделился впечатлениями от старта в третьей разминке в комментарии Суспільне Спорт.

Марсак о произвольной программе

– Ну это просто вау. Эмоции до сих пор зашкаливают. Это круто. Просто будем наслаждаться, брать максимум от момента, – сказал Марсак.

По его словам, атмосфера на Олимпиаде крутая, но не сильно отличается от крупных стартов, таких как чемпионат мира. Фигурист добавил, что самый важный старт будет проходить в знакомой среде и планирует полагаться на наработанный материал.

– С настроением все супер. Тренер говорит, что просто нужно доверять себе и нашим тренировкам. Мы готовы и показываем это не только на тренировках, но и на выступлениях. Просто делаем свое дело, – отметил он.

Кирилл признался, что свои ожидания от Олимпиады он превзошел даже в отдельных технических элементах, в частности получив четвертый уровень на дорожке за высшую степень сложности в короткой программе.

– Это тоже такое открытие на самом деле. Работали над этим, очень много работали и надеялись. Но думали, что на Олимпиаде это невозможно – очень строго оценивают. И было классно получить такой четвертый уровень, – сказал Марсак.

Отметим, что в десятку лучших фигуристов на Олимпийских играх украинец в последний раз попадал в 1998 году – это удалось Вячеславу Загороднюку. А национальным рекордом остается четвертое место Виктора Петренко на первых для Украины Играх-1994.

Мужская произвольная программа состоится на Олимпиаде в пятницу, 13 февраля. Начало соревнований – в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на Суспільне Спорт и телеканале Eurosport.

