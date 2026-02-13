У п’ятницю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх відбудеться довільна програма у чоловічому одиночному фігурному катанні.

Українець Кирило Марсак у короткій програмі посів 11-те місце та вийде на лід у престижній третій стартовій групі. Основні фаворити будуть у четвертій розминці.

21-річний фігурист поділився враженнями від старту в третій розминці у коментарі Суспільне Спорт.

Марсак про довільну програму

– Ну це просто вау. Емоції досі вище даху. Це круто. Просто будемо насолоджуватися, брати максимум від моменту, – сказав Марсак.

За його словами, атмосфера на Олімпіаді крута, але не дуже відрізняється від великих стартів, на кшталт чемпіонату світу. Фігурист додав, що найважливіший старт проводитиме у знайомому середовищі та планує покладатися на напрацьований матеріал.

– Із настроєм все супер. Тренерка каже, що просто потрібно довіряти собі та нашим тренуванням. Ми готові та показуємо це не лише на тренуваннях, але й на виступах. Просто робимо свою справу, – зазначив він.

Кирило зізнався, що власні сподівання від Олімпіади він перевершив навіть в окремих технічних елементах, зокрема отримавши четвертий рівень на доріжці за найвищий ступінь складності у короткій програмі.

– Це теж таке відкриття на справді. Працювали над цим, дуже багато працювали та сподівалися. Але думали, що на Олімпіаді це неможливо – дуже суворо оцінюють. І було класно отримати такий четвертий рівень, – сказав Марсак.

Зазначимо, що до десятки найкращих фігуристів на Олімпійських іграх українець востаннє потрапляв у 1998 році – це вдалося В’ячеславу Загороднюку. А національним рекордом залишається четверте місце Віктора Петренка на перших для України Іграх-1994.

Чоловіча довільна програма відбудеться на Олімпіаді у п’ятницю, 13 лютого. Початок змагань – о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та телеканалі Eurosport.

