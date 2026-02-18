Украинская фристайлистка Ангелина Брикина после своего выступления в квалификации одиночного женского турнира по лыжной акробатике на Олимпийских играх-2026 показала надпись Слава ВСУ на лыжах.

Момент попал в камеру, когда спортсменка ждала оценки после своего первого прыжка.

Брикина показала надпись Слава ВСУ

Четыре украинки выступили в одиночном турнире по лыжной акробатике на Олимпийских играх, однако ни одной из них не удалось выйти в финал.

Лучший результат показала 21-летняя Ангелина Брикина, которая заняла первое непроходимое 13-е место. Она выполнила два прыжка с коэффициентом сложности более четырех пунктов.

Отец спортсменки Павел Брикин погиб на фронте в 2022 году.

После своего выступления она акцентировала в камеру надпись на лыжах, где было написано на украинском языке Слава ВСУ.

После женского одиночного турнира главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев в комментарии Суспільне Спорт рассказал, что теперь девушки будут готовиться к командному турниру.

– Если будут нормальные погодные условия, то, скорее всего, (Брикина будет выполнять, – Ред.) тройное сальто с тремя винтами. Там нужно больше стабильности, нужно все же выводить команду вперед. Но это если погодные условия будут плюс-минус как сегодня, – сказал наставник.

Также он предположил, что у мужского состава команды перед одиночным турниром переживания не меньшие.

– Я не уверен, что у них паники меньше. Я не знаю, они обычно не показывают. Но я помню себя, эта паника – она есть. На Олимпиаде паника, как я говорил раньше – есть. Неважно, первая ли это (Олимпиада, – Ред.), или третья, или пятая. Это другой мир, – добавил он.

Мужские одиночные соревнования состоятся 19 февраля. Украина будет представлена четырьмя атлетами: Дмитрием Котовским, Александром Окипнюком, Яном Гаврюковым и Максимом Кузнецовым.

