Українська фрістайлістка Ангеліна Брикіна після свого виступу у кваліфікації одиночного жіночого турніру з лижної акробитикти на Олімпійських іграх-2026 показала напис Слава ЗСУ на лижах.

Момент потрапив у камеру, коли спортсменка чекала на оцінку після свого першого стрибка.

Брикіна показала напис Слава ЗСУ

Чотири українки виступили в одиночному турнірі у лижній акробатиці на Олімпійських іграх, проте жодній не вдалося вийти у фінал.

Зараз дивляться

Найкращий результат показала 21-річна Ангеліна Брикіна, яка посіла перше непрохідне 13-те місце. Вона виконала два стрибки з коефіцієнтом складності у понад чотири пункти.

Батько спортсменки Павло Брикін загинув на фронті у 2022 році.

Після свого виступу вона акцентувала в камеру на напис на лижах, де було написано українською Слава ЗСУ.

Після жіночого одиночного турніру головни тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв у коментарі Суспільне Спорт розповів, що тепер дівчата готуватимуться ло командного турніру.

– Якщо будуть нормальні погодні умови, то, скоріш за все, (Брикіна буде виконувати, – Ред.) потрійне сальто з трьома гвинтами. Там треба більше стабільності, треба все ж таки вивозити команду вперед. Але це якщо погодні умови будуть плюс-мінус як сьогодні, – сказав наставник.

Також він припустив, що у чоловічого складу команди перед одиночним турніром переживання не менші.

– Я не впевнений, що у них паніки менше. Я не знаю, вони не показують зазвичай. Але я пам’ятаю себе, ця паніка – вона є. На Олімпіаді паніка, як я казав раніше – є. Неважливо, чи це перша (Олімпіада, – Ред.), або третя чи п’ята. Це інший світ, – додав він.

Чоловічіі одиночні змагання відбудуться 19 лютого. Україна буде представлена чотирма атлетами: Дмитром Котовським, Олександром Окіпнюком, Яном Гаврюком та Максимом Кузнєцовим.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.