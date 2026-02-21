Лідер збірної України з лижної акробатики Дмитро Котовський прокоментував виступи в одиночному та командному турнірі на зимових Олімпійських іграх-2026.

У коментарі пресслужбі НОК він сказав, що на його думку, впорався з психологічним тиском, але помилки не вдалося уникнути на приземленні.

Котовський про виступ на Олімпіаді

– Те, що відповідальність на цих змаганнях більша, ніж на Кубках світу, – це очевидно. Але я, як мені здається, справився зі своїм психологічним станом досить добре. Якщо є якісь переживання або психологічно важко, то помилки йдуть з самого початку трампліну. Зараз весь стрибок був дуже хороший, на мою думку, але от в приземленні допустив помилку легку, – сказав він.

Щодо загальної оцінки виступу та помилки на приземленні спортсмен припустив, що вони не впоралися технічно.

Зараз дивляться

– Якась чорна кішка пробігла перед Олімпіадою? Чорний мамонт – з приземленням знову не склалося. Якщо серйозно – це суто наші технічні помилки. Погода була хороша і вчора, і сьогодні. Просто технічно не впоралися, – додав він.

За словами Котовського, стрибок у кваліфікації командних змагань був не складним, але зауважив, що навіть у базовому стрибку можна допустити найпростіші помилки.

Збірна України з лижної акробатики завершила виступ у командних змаганнях Олімпіади-2026 на шостому місці. У дебютному для країни форматі змагань українці набрали 254,67 бала.

Котовський мав виконувати свій коронний стрибок – ураган, але перед стартом команда вирішила змінити програму. Дмитро виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами (back full – double full – full). Його спробу судді оцінили у 87,17 бала.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.