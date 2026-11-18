Организаторы летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США) выбрали девиз соревнований.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

Девиз Олимпийских игр-2028

Летняя Олимпиада-2028 пройдет под лозунгом Stars Align, что в переводе означает Звезды сходятся.

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– Лозунг Stars Align призван передать идею объединения людей благодаря спорту и особого момента, когда многолетний труд, преданность делу и возможности встречаются на одной спортивной арене, – говорится в сообщении НОК.

Отмечается, что лозунг адресован не только спортсменам, но и тренерам, волонтерам, организаторам, партнерам и болельщикам, которые примут участие в проведении Игр.

Слоган представили в ролике под хит Red Hot Chili Peppers – Can’t Stop. В видео показали исторические моменты Олимпийских игр с визитными карточками Лос-Анджелеса – обсерваторией Гриффита, знаменитым знаком на Голливудских холмах, городскими пейзажами и культурным колоритом города.

В комитете напомнили, что Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году проходила под лозунгом A New World (Новый мир), Токио-2020 — United by Emotion (Объединенные эмоциями), а Париж-2024 — Games Wide Open (Игры открыты для всех).

Ожидается, что в Играх-2028 примут участие более 15 тыс. спортсменов со всего мира. В программе будет представлено 351 дисциплина, что на 22 больше, чем в Париже в 2024 году.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе. Этот город в третий раз в своей истории примет Олимпийские игры после 1932 и 1984 годов.

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