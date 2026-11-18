Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі отримала офіційне гасло: що відомоДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Організатори літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі (США) обрали гасло змагань.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).
Гасло Олімпійських ігор-2028
Літня Олімпіада-2028 пройде під гаслом Stars Align, що в перекладі означає Зорі сходяться.
– Гасло Stars Align покликане передати ідею об’єднання людей завдяки спорту та особливого моменту, коли багаторічна праця, відданість справі й можливості зустрічаються на одній спортивній арені, – йдеться в повідомленні НОК.
Зазначається, що гасло адресоване не лише спортсменам, а й тренерам, волонтерам, організаторам, партнерам та вболівальникам, які долучаться до проведення Ігор.
Гасло презентували у ролику під хіт Red Hot Chili Peppers – Can’t Stop. У відео показали історичні миті Олімпійських ігор із візитівками Лос-Анджелеса – обсерваторією Гріффіта, знаменитим знаком на Голлівудських пагорбах, міськими краєвидами та культурним колоритом міста.
У комітеті нагадали, що Олімпіада в Ріо-де-Жанейро у 2016 році проходила під гаслом A New World (Новий світ), Токіо-2020 – United by Emotion (Об’єднані емоціями), а Париж-2024 – Games Wide Open (Ігри відкриті для всіх).
Очікується, що участь в Іграх-2028 візьмуть понад 15 тис. атлетів світу. У програмі буде представлена 351 дисципліна, що на 22 більше, ніж у Парижі 2024 року.
Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбудуться з 14 до 30 липня 2028 року в Лос-Анджелесі. Це місто втретє у своїй історії прийматиме Олімпійські ігри після 1932 та 1984 років.