Організатори літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі (США) обрали гасло змагань.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

Гасло Олімпійських ігор-2028

Літня Олімпіада-2028 пройде під гаслом Stars Align, що в перекладі означає Зорі сходяться.

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– Гасло Stars Align покликане передати ідею об’єднання людей завдяки спорту та особливого моменту, коли багаторічна праця, відданість справі й можливості зустрічаються на одній спортивній арені, – йдеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що гасло адресоване не лише спортсменам, а й тренерам, волонтерам, організаторам, партнерам та вболівальникам, які долучаться до проведення Ігор.

Гасло презентували у ролику під хіт Red Hot Chili Peppers – Can’t Stop. У відео показали історичні миті Олімпійських ігор із візитівками Лос-Анджелеса – обсерваторією Гріффіта, знаменитим знаком на Голлівудських пагорбах, міськими краєвидами та культурним колоритом міста.

У комітеті нагадали, що Олімпіада в Ріо-де-Жанейро у 2016 році проходила під гаслом A New World (Новий світ), Токіо-2020 – United by Emotion (Об’єднані емоціями), а Париж-2024 – Games Wide Open (Ігри відкриті для всіх).

Очікується, що участь в Іграх-2028 візьмуть понад 15 тис. атлетів світу. У програмі буде представлена 351 дисципліна, що на 22 більше, ніж у Парижі 2024 року.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбудуться з 14 до 30 липня 2028 року в Лос-Анджелесі. Це місто втретє у своїй історії прийматиме Олімпійські ігри після 1932 та 1984 років.

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