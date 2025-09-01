Вторая ракетка Украины Марта Костюк завершила выступления на US Open-2025 на стадии 1/8 финала.

В трех сетах она уступила чешской теннисистке Каролине Муховой со счетом 3:6, 7:6 (7:0), 3:6.

Костюк завершила выступления на US Open

Теннисистки провели на корте 2 часа и 54 минуты, за которые Марта сделала шесть подач навылет – у соперницы один эйс. У украинки было вдвое больше виннеров (44:20), но и больше невынужденных ошибок (42:30).

Ключевым в первой партии стал второй гейм на подаче Костюк, который выиграла Мухова. В середине второго сета теннисистки обменялись брейками, а результат решался на тай-брейке, где Костюк блестяще разгромила соперницу со счетом 7:0.

В решающей партии в четвертом гейме чешка оформила брейк и повела в счете. В седьмом гейме украинка была близка к тому, чтобы взять подачу соперницы, но та отыграла три брейк-пойнта.

Таким образом, Марта Костюк завершила выступления в одиночном разряде US Open-2025, а Каролина Мухова в четвертьфинале сыграет с японкой Наоми Осакой.

Напомним, в третьем круге одиночного разряда Костюк в трех сетах победила француженку Диан Парри.

